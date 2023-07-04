أحمد سعد يثير الجدل بتفاصيل جديدة عن أزمة تونس

أوضح المطرب أحمد سعد عن أزمته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا، خلال الفترة الماضية بعد حفلة بتونس.

أحمد سعد

أحمد سعد يوضح تفاصيل المشاجرة التي حدثت مع منظمة حفله بتونس

أشعل أحمد سعد الساحة الفنية خاصة بعد اتهامه بإهانة المرأة التونسية، بعدما نشب خلاف مع منظمة الحفل أدي إلي مشادة كلامية بينهما أثناء المؤتمر الصحفي، حينها قال أحمد سعد لها: "اسكتي لو سمحتي، عشان انتي ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقة بالحفلات".

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد ..أنا بحترم المرأة التونسية ومعاش ولا كان اللي يغلط في المرأة التونسية

كشف أحمد سعد من خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة ديوان التونسية، حقيقة ما حدث في الحفل ونفى ما تردد حول إجبار نقابة المهن الموسيقية له على الاعتذار لسيدات تونس.

وأوضح أحمد سعد ما حدث معه قائلا :"أنا بحترم المرأة التونسية ومعاش ولا كان اللي يغلط في المرأة التونسية ، وعندنا الفنانات التونسيات لما بيطلعوا يتكلموا احنا بنسمع لهم وبنستفاد، ولكن اللي غلط في المرأة التونسية هو اللي عمل رمز السيدة التونسية في الأزمة دي، السيدة التونسية متعملش الحاجات اللي حصلت، السيدة التونسية متشتمش ضيف وتقوله انت مش محترم".

أحمد سعد



وأضاف أحمد سعد معلقا :"أنا نزلت من باب الحفلة ملقتش العربية مستنياني وواحد صاحبي وصلني وروحت ومكانش في بند في العقد إني أعمل أحاديث صحفية لأن مكانش في غرفة مخصصة للمؤتمر الصحفي وأنا جاي مهرجان قرطاج وهعمل وقتها مؤتمر صحفي دقيق ومنظم وأنا موعدتهاش إني أعمل أحاديث وعندي رسايل بينا تثبت الكلام دا".

منظمة الحفل



وتابع أحمد سعد حديثه قائلا :"وأنا بغني فوجئت براقصين طلعوا على المسرح، وطبعا معملناش بروفة ولا أي حاجة ومكانش في تناسق لحد ما طلبت من المنظمين ينزلوهم وأنا مش بحب أكسر بخاطر حد لكن أنا اتفاجئت بيهم وشكلهم كانوا أول مرة يطلعوا على المسرح ودا شيء مهين لكل الأطراف ودا بيدل على سوء التنظيم".

وأكمل أحمد سعد حديثه :"محصلش إني سبت الحفلة بسبب ضعف الإقبال اللي حصل إنها جابت مطرب تاني مصري والطبيعي يغني قبلي عشان الناس جاية علشاني، لكن خلتني أطلع قبله ودا اللي خلى الجمهور يمشي لأنه جاي علشاني".

وأشار أحمد سعد "لما خلصت الحفلة فوجئت إنها عازمة صحفيين وواقفة تقولهم إني مشيت ومعملتش حوارات وأنا متفق على كدا فرجعت ليها تاني علشان أقولهم بكل احترام السبب اللي خلاني معملش حوارات فوجئت بيها بتهاجمني وأفشت أجري في الحفلة ودا مينفعش فقولتلها لو سمحتي اسكتي 3 مرات أنا ملتزم بالأخلاق ولم أسب ولم أقذف، احتراما لما حد يتكلم مع صحفيين مينفعش تقاطعيني، وبعد ما أفشت أجري قولتلها اخرسي".

وانهي أحمد سعد حديثه قائلا:" أنا واثق في القضاء التونسي، ومقدرش أحصر المرأة التونسية في منظمة الحفل، المرأة التونسية هي النزاهة والصدق وكثيرة الاحترام وأنا أسمع لها وأستفيد منها، لا اقبل على السيدة التونسية أن يكون هذا شكلها، وأشكر وزارة الثقافة التونسية على موقفها بعدما ألقت اللوم على منظمة الحفل اللي قالتلي إن الحفلة تبع الحكومة ودا طبعا غلط، كنت فاكره مهرجان بنزرت الدولي".

من ناحية أخرى، كان أحمد سعد أعلن بيانا رد فيه على الانتقادات التي وجهت له بعد الحفل ليوضح حقيقة ما حدث.

عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر أحمد سعد توضيحا لما حدث في المهرجان الدولي للتخييم في بنزرت بتونس وقال "بسم الله الرحمن الرحيم توضيح ما جري من أحداث في تونس كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب".

حفل أحمد سعد

وتابع أحمد سعد : "لبينا دعوتنا الأولي لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

أحمد سعد

وأضاف أحمد سعد :"محاوله إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي، لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي".

أحمد سعد

واختتم أحمد سعد "نعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم".