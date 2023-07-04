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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

العدوان على جنين .. أمريكا تمنح إسرائيل حصانة من العقاب (فيديو)

أشعل سكان جنين النيران
أشعل سكان جنين النيران في كاوتشوك السيارات

اعتبر الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية فلسطين، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل حصانة من العقاب، وأن طبول المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتصاعد، وسط حالة الاحتقان الموجودة بين صفوف الشعب الفلسطيني.

وقال إنّ الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة على المستوى الدبلوماسي والقانوني، لكن هناك فشلًا مزمنًا لدى المجتمع الدولي في محاسبة حكومة الاحتلال الفاشية.

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ونوه إلى أنّ أحد أسباب فشل المجتمع الدولي، تخلي أمريكا عن واجباتها ومسؤولياتها، لأنها تريد أن يتسلل اليأس إلى الشعب الفلسطيني وقيادته في استخدام قواعد القانون الدولي.

وأكد مساعد وزير خارجية فلسطين، أننا نعمل على تشكيل جبهة دولية لنفي الرواية الإسرائيلية الكاذبة، التي تحاول فيها وضع الرماد على العيون وإخفاء جرائمها اتجاه المواطنين الفلسطينيين، جاء ذلك خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.

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