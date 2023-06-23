د. عبدالسند يمامة رئيس الوفد: أعلنت ترشحي لرئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاتي كممثل للحزب أمام القضاء وأي جهة خاصة أو عامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاته كممثل للحزب أمام القضاء وأي جهة خاصة أو عامة.

وأضاف د . عبد السند في بيان له: من له حق الترشح لرئاسة الجمهورية، وفقًا لنص لائحة حزب الوفد المصرى؟، عرض هذا السؤال للإجابة عنه من نصوص لائحة الحزب ودون اجتهاد بالرأي ضرورة فرضها لغط في أحاديث تثير فتنة وتهدد وحدة الحزب وكيانه بصرف النظر عن سوء أو حسن نية من أدلوا برأيهم في الإجابة عن هذا السؤال.

وقد حددت المادة 19، 19 مكرر من لائحة الحزب المخاطبين بالترشح لرئاسة الجمهورية وهم تحديدًا:

أولًا: رئيس حزب الوفد منفردًا وبصفة أصلية:

حيث نصت المادة 19: «يمثل الحزب رئيسه فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء، ولدى أى جهة خاصة أو عامة فى الداخل والخارج وفى مواجهة الغير».

ثانيًا: الهيئة العليا والهيئة الوفدية مجتمعين بصفة احتياطية حال عدم قرار رئيس الحزب بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

حيث تنص المادة 19 مكرر: «إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية لانتخابات مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري».

ونص المادة واضح أن مرشح حزب الوفد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، فى فرض عدم قرار رئيس الحزب بالترشح، يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط:

الشرط الأول: قرار الهيئة العليا بخوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، هذا القرار يجب أن يصدر بأغلبية أعضاء الهيئة العليا وهم 31 صوتًا.

الشرط الثاني: موضوع قرار الهيئة العليا وسببه تقدم أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا الحاليين بطلب الترشح.

الشرط الثالث: قرار الترشح تصدره الهيئة الوفدية فى انتخابات بناء على دعوة الهيئة العليا بالاقتراع السرى.

لذلك: لا صفة لأى من أعضاء الهيئة العليا منفردًا بإبداء الرغبة فى الترشح أو طلبها ما لم يسبق ذلك قرار رئيس الحزب بعدم الترشح، ثم قرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وحيث قرر رئيس الحزب وأعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية فقد قضى الأمر.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد



