نقابة الموسيقيين التونسية تعتذر لأحمد سعد (فيديو)

قال ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسي، إن الأزمة التي حدثت مع أحمد سعد كان سببها الكلمة التي قالها بكل تلقائية في آخر الندوة الصحفية، والتي لم يكن يصح أن تصدر منه على الإطلاق، وكان من الطبيعي أن يساند منظمة الحفل، باعتبارها سيدة تونسية عربية تتحدث على أراضي دولتها.

وأضاف "الهمامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم أن أحمد سعد فنان قدير وكبير ونقابة الموسيقيين التونسية تكن له كل الاحترام والتقدير، وهو فنان له كل الاحترام وله شعبية قوية وكبيرة في تونس، ومن الصعب أن يُعجب الجمهور التونسي بفنان عربي.

نقابة الموسيقيين التونسية تطالب أحمد سعد بالاعتذار للسيدة العربية

وتابع: "نقابة الموسيقيين التونسية تطالب الفنان أحمد سعد بالاعتذار للسيدة العربية عن تلك الكلمة التي صدرت منه تجاه المرأة العربية، لافتا إلى أنه يجب أن يتم الاعتذار عن سوء تنظيم الحفل من قبل المنظمين ، خاصة أن التنظيم لم يكن على المستوى الاحترافي المتعارف عليه داخل تونس.

وأردف: "نعتذر كموسيقيين لأحمد سعد عن سوء تنظيم الحفل المنظم له، لأن تونس لم تعتد على هذا المستوى غير الاحترافي، نعتذر للفن المصري وللفنان أحمد سعد على سوء التنظيم في هذا الحفل.

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا بشأن أزمة حفل المطرب أحمد سعد مؤخرًا في تونس، مؤكدًا أن النقابة تشدد على "متانة وقوة العلاقة بين الشقيقتين مصر وتونس على كافة المستويات والأصعدة".

واتخذ "كامل" 3 قرارات بشأن الأزمة، بعد البحث في ملابساتها، بإلزام الفنان أحمد سعد بالظهور في مقطع فيديو للاعتذار إلى سيدات تونس، كرد على ما وجهه من ألفاظ إلى "سيدة فاضلة" تضمنت عبارات "أسكتي أنت ِأو أخرسي أنت"، وتوجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقًا قبل إقامة أي حفلات فنية، بما يضمن تدخلها الفوري في أي أزمة، وومخاطبة كل جهات الدولة الرسمية والسيادية في مصر لحصول الفنانين المصريين على خطاب رسمي من النقابة للسفر للخارج، حتى تكون ضامنة لتصرفات أعضائها كافة بالإيجاب أو السلب.



وأهاب بيان نقيب الموسيقيين بضرورة "عدم الانجراف تجاه أي بُعد عنصري"، مشددًا على ضرورة حصر الخلاف في طرفي الواقعة وعلى بنود العقد المبرم بينهما.

واختتم "كامل": "أتقدم بشخصي وبصفتي نقيبًا عامًا لموسيقيين مصر، وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربية الشقيقة، بخالص الاعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبة عما حدث من لفظ أثار استياء حضراتهن".