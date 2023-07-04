تشكيل الزمالك الرسمي أمام المقاولون بكأس مصر

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المقاولون العرب التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.

ويمثل الزمالك في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، شيكابالا، سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويوجد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض كل من : "محمد نديم، عمر جابر، محمد حسام بيسو، عمرو السيسي، أحمد محمود، أحمد إيشو، سامسون أكينيولا، ناصر منسي وعلي ياسر".

وينتظر أن يلاقي الفائز من مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، فريق بيراميدز في الدور نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.

ويخوض الفريق الأبيض اللقاء بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.

وقام لاعبو الأبيض رفقة أعضاء الجهاز الفني للأبيض بتفقد أرضية ستاد القاهرة الدولي قبل البدء في إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للمواجهة.

وخلال مواجهات الزمالك بالنسخة الحالية من بطولة كأس مصر نجح الفريق الأبيض في تخطي نظيره بروكسي في دور ال٣٢ بثلاثية لهدفين، قبل أن يتمكن من الفوز على فريق فاركو في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.