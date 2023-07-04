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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

شبانة: على زيزو تقبل فكرة الاستمرار في الزمالك

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك

وجه الإعلامي محمد شبانة رسالة إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الأخبار المتداولة حاليا بتمسكه بخوض تجربة إحتراف أوروبية بنهاية هذا الموسم.

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وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك حاليا يقوم ببناء فريق جديد بعد موسم مخيب للآمال هذا العام وبناء عليه من الصعب أن يتخلى النادي عن أهم نجومه وعلى رأسهم زيزو.

وطالب شبانة زيزو بإحترام رغبة الزمالك في إستمراره الموسم المقبل خاصة أنه تم تعديل عقده مرتين خلال السنوات الماضية.

وأضاف شبانة أن زيزو يمتلك عددا من العروض التركية وفقا لما تم تداوله في الصحف التركية والتي أكدت أن اللاعب يضغط حاليا على إدارة ناديه للرحيل بنهاية الموسم.

الزمالك يتمسك باستمرار زيزو

وأتم شبانة حديثه بالتأكيد على صعوبة تخلي الزمالك عن زيزو ومن الممكن أن يتم تأجيل حلم الإحتراف بعد نهاية الموسم المقبل حتى يكون الفريق قد إستعاد عافيته من جديد.

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