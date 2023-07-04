حضري أجنحة الدجاج الحارة للرجيم

تحرص الأمهات على تحضير أصناف مختلفة لأفراد أسرتها تتناسب مع الميزانية المحددة لها طوال الشهر، خاصة بعد ارتفاع الأسعار الكبير الفتره الحالية.

ويفضل الكبار والصغار تناول اجنحة الدجاج لمذاقها الطيب ويسهل تحضيرها بطرق مختلفة وبوضع بضع التوابل والخضار.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير أجنحة الدجاج الحارة للرجيم بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- جوانح الدجاج : 500 غراماً (منظفة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة (حارة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن وبطنيها بورق القصدير.

في وعاء، ضعي أجنحة الدجاج وأضيفي إليها الزيت النباتي وقلبي جيداً حتى يمتزج الزيت مع الدجاج.

اخلطي البابريكا، والشطة، والكمون، والزنجبيل، والقرفة، والكركم، والملح، في وعاء أخر.

ضعي الدجاج بخليط البهارات حتى يتغطى كاملاً.

وزعي أجنحة الدجاج في الصينية المحضرة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تنضج أجنحة الدجاج وتصبح ذهبية اللون ثم قدميها.