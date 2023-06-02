حضري أجنحة الدجاج بالكاري في دقائق

تفضل الأمهات تحضير الوجبات الغذائية المفيد لصحة أفراد عائلتها بخطوات جديدة حتى تدفع الملل والرتابة لأبنائها بالاستعانة ببعض البهارات لتمنح الوجبة نكهة ذكية شهية المذاق.

وتحتل الدجاج مكانة هامة بين المكونات الرئيسية التي تعتمد عليها ربات المنزل في تحضير وجبات أفراد أسرتها لفائدتها المتعددة.

ويحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالكاري بخطوات سهلة.

المقادير

- جوانح الدجاج : كيلو

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي صلصة الطماطم، والزيت، والثوم، وعصير الليمون، والخل، واللبن الزبادي، والملح، والفلفل، والزنجبيل، والكركم، والكمون، والكاري، والكزبرة المجففة، في وعاء.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم ضعي أجنحة الدجاج وقلبيها بالتتبيلة حتى تتغطى بالكامل، ثم غطّي الوعاء بالنايلون وضعيه في الثلاجة لحوالي ساعة حتى تتشرب أجنحة الدجاج التتبيلة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن بالزيت ووزعي بها أجنحة الدجاج وضعيها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج تماماً وتتحمر وقدميها ساخنة.