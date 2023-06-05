تحرص الأمهات على تدبير أمورها في إعداد العديد من الأصناف المختلفة المناسبة لميزانيتها خاصة بعد ارتفاع الاسعار الباهظة لشراء السلعه الأساسية في المنزل.



واتجهت الأمهات إلى شراء أجنحة الدجاج بعد الارتفاع الكبير في أسعارها، لتقدم لأفراد أسرتها وجبة جديدة تنال إعجابهم دون المساس بالميزانية.

يحتوي الدجاج على فوائد عديدة أبرزها، يعد مصدر البروتينات من بين أفضل الأطعمة التي يتناولها البشر، ومن فوائدها للجسم:

عنصر غذائي مهم يلعب دورًا في الجسم بأكمله، حيث يدخل في تصنيع الهرمونات والإنزيمات.

كما أنه يسهم في المحافظة على صحة العضلات والعظام.

كما يساعد كذلك في المحافظة على صحة الدم والشعر والأظافر.

يساعد كذلك في بناء وإصلاح وصيانة الأنسجة.

تعزيز جهاز المناعة.

يسهم في زيادة حرق الدهون.

كذلك يقلل خطر الإصابة بمرض السكري.



طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالزنجبيل والبرتقال

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالزنجبيل والبرتقال لمقبلات شهية بخطوات بسيطة.

المقادير

- جوانح الدجاج : كيلو (منظفة)

- طحين : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- مربى : كوب (مربى برتقال بالقشر)

- الكاتشاب : كوب

- الصويا صوص : نصف كوب

- الزنجبيل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (طازج ومبشور ناعم)

طريقة التحضير

1. تبلي الدجاج بالملح وبودرة الثوم.

2. اغمسي أجنحة الدجاج بالطحين لتتغطى ثم ازيليها وانفضيها من الطحين الزائد.

3. سخني زيت غزير في مقلاة عميقة على نار عالية ثم أضيفي الدجاج وقلبيه لمدة 4 دقائق حتى يتحمر ويتقرمش.

4. ازيلي الدجاج من المقلاة وضعيه في طبق على ورق المطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد.

5. اخلطي الكاتشاب مع الصويا صوص والزنجبيل ومربى قشر البرتقال في قدر على نار متوسطة.

6. أضيفي الدجاج المقلي للقدر واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.

7. قدميه ساخناً إلى جانب صلصة الجبن أو الرانش حسب الرغبة.

