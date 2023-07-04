مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بوضع إسرائيل على قائمة العار الأممية (فيديو)

قال السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حماية الشعب الفلسطيني ووضع الآليات العملية لتطبيق هذه الحماية.

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نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع إسرائيل على قائمة العار الأممية

وأضاف “العكلوك” خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء: “ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بوضع إسرائيل وجيشها العدواني الهمجي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال، ونستغرب من عدم وجود الجيش الإسرائيلي على هذه القائمة حتى الآن خاصة وأننا نشهد استهدافه المتعمد ضد الأطفال من خلال القتل والاعتقال وتشويه الوعي والترهيب”.

وتابع: “لماذا تنشط المحكمة الجنائية الدولية في أماكن اخرى حول العالم، وقد انضمت فلسطين لهذه المحكمة قبل أكثر من 5 سنوات، وفتح تحقيق قبل أكثر من عامين، وحتى الآن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان لا يتحرك لإنجاز هذا التحقيق في جرائم الحرب وضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين”.

مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ عام 2021

وأشار مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أننا نذكر المجتمع الدولي، بأن مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ عام 2021 لجنة تحقيق مستمرة مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في فلسطين المحتلة، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية نحو دخول اللجنة إلى الأرض الفلسطينية والقيام بمهامها المنوطة بها.



