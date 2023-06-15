وزير الطيران المدنى يكرم ذوى الأمانة من العاملين بمطار القاهرة

كرم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى كلًا من أحمد محمد عبد العال وإبراهيم راشد، والذين يعملون بوظيفة مشرف بارك بمبنى الركاب رقم 3.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز ذوى الأمانة والخلق الرفيع.

ويأتي ذلك لأمانتهما وحسن خلقهما حيث عثر الأول على حقيبة بها مبلغ مالى كبير " 850 جنيه مصري و119 دينار اردنى و 2650 دولار امريكى بالإضافة الى متعلقات خاصة ".

تسليم المفقودات

وعثر الثانى على حقيبة تحتوى على " لاب توب - بور بانك - شاحن - سماعه بلوتوث – فلاشه " فقاما المذكورين بتسليم المفقودات على الفور إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى .

وأعرب وزير الطيران المدنى عن شكره وتقديره لموقفهما المشرف وقيامهما بواجبهما على أكمل وجه مما يعد مثالا للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى ملئ بهذة النماذج المشرفة.