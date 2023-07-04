تشكيل انبي لمواجهة النجوم في ربع نهائي كأس مصر

أعلن تامر مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، تشكيل الفريق اللذي يخوض مواجهة النجوم، حيث يلتقي الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.

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كان نادي انبي قد تأهل من دور الـ 16 في كأس مصر بعدما فاز على نظيره فيوتشر بركبلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

على الجانب الأخر فاز فريق النجوم بهدف نظيف على منافسة نادي سموحه، في واحد من مفاجآت الكأس لنسخة الموسم الحالي، وكان لفريق النجوم مواجهة أخرى في دور الـ 32 من ونجح في تخطي الاسماعيلي بثنائية نظيفه.

تشكيل انبي أمام النجوم في كأس مصر

وأعلن تامر مصطفي تشكيل انبي الرسمي لمواجهة النجوم في ربع نهائي كأس مصر، ويهاب منافسه صاحب المفاجآت في نسخة الموسم الحالي.

في حراسة المرمى: البلعوطي، علي فوزي وأحمد كالوشا ومروان داوود وأحمد صبيحه وعبد الرحمن عماد وأحمد العجوز ومحمد حمدي وسيف الخشاب ومودي ناصر وأحد اوفا.

تشكيل انبي

ويتواجد على مقاعد بدلاء انبي أمام النجوم كل من عبدالرحمن سمير وأحمد يوسف وخالد رضا ورفيق كابو ومصطفي شكشك ومصطفي دويدار وصالح زايد ومحمد النحاس واحمد نادر.

خسر فريق انبي مباراته الأخيره أمام فيوتشر في بطولة الدوي بهدف دون مقابل ضمن مواجهات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

يأمل النجوم في مواصلة مفاجآته اليوم أمام انبي، على الجانب الأخر يريد الفريق البترولي الخروج بأفضل نتيجة وأداء بعدما نجح في تأمين موقعه بجدول الترتيب عن الموسم الحالي 2022-2023.

تنطلق مباراة انبي والنجوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بترو سبورت، وتنقل مباشرة من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

قد تشهد مباراة انبي و النجوم زيادة الحصيله التهديفيه و شهدت نسخة الموسم الحالي تسجيل 161 هدف حتى الآن، قبل دور ربع النهائي.

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