إحالة مُنهي حياة شاب في المرج للمفتي

قضتت محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم بإنهاء أحد الأشخاص لسرقته والشروع في قتل آخر بمنطقة المرج إلى فضيلة مفتي الديار، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم عليه.

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وصدر القرار في القضية رقم 23875 لسنة 2022 جنايات المرج والمقيدة برقم 4165 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم أحمد. س، 26 عامًا، بائع متجول في 28 سبتمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه محمد.ع عمدًا بعد أن أنهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي جنحة أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة المجني عليه إبراهيم ع ليلًا بالطريق العام وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر قبله سلاحه الأبيض فسدد به ضربات أحدثت عدة إصابات إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته وفراره من مسرح الواقعة.

معاقبة صاحب عقار مُتهم بإنهاء حياة شاب

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة صاحب عقار متهم بإنهاء حياة شاب في منطقة المرج بسبب الخلاف حول تركيب لافتة على محل بالسجن المشدد 15 سنة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب مما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب العقار بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.