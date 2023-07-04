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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بايرن ميونخ يتجه للانسحاب من صفقة هاري كين

هاري كين مهاجم توتنهام
هاري كين مهاجم توتنهام

يتجه بايرن ميونخ الألماني للانسحاب من صفقة هاري كين، لاعب توتنهام، بعد المغالاة الكبيرة من للسبيرز في التفريط بخدمات المهاجم الإنجليزي.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن بايرن ميونخ يتجه للانتظارحتى صيف 2024 من أجل الحصول على هاري كين مجانًا، بعد نهاية تعاقده مع السبيرز.

وأشارت التقارير إلى أن البفاري تمسك بضم هاري كين من توتنهام، لكن مغالاة الأخير حال دون اتمام الصفقة لصالح البايرن.

في سياق متصل، أوضحت "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية أن بايرن ميونخ سيعمل على فرصة أخيرة من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي.

وأوضحت أن الفريق الألماني يواصل محادثاته خلال الساعات المقبلة، حيث يبحث  رومينيجه في تكثيف المفاوضات مع إدارة توتنهام، من خلال الاتصالات الهاتفية.

ورفض توتنهام العرض الأول لبايرن ميونخ، والذي بلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، بجانب حوافز أخري.

وطالب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ ضرورة التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما شهد الموسم الماضي حالة من العجز الهجومي لدي النادي البفاري.

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