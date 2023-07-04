آرثر ميلو يرفض الرحيل للدوري السعودي

حسم البرازيلي آرثر ميلو نجم نادي يوفنتوس، موقفه من الرحيل إلى الدوري السعودي في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان آرثر ميلو عاد إلى صفوف نادي يوفنتوس في فترة الميركاتو الصيفي، بعد نهاية إعارته مع ليفربول، دون المشاركة سوى في مباريات قليلة، ليقرر الريدز عدم شراءه أو تمديد فترة إعارته، بعد غيابه المتكرر عن المباريات بسبب الإصابة.



تصريحات آرثر ميلو:

أوضح آرثر ميلو في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الإسبانية، أنه لن يذهب إلى الدوري السعودي في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وهو أمر مغلق بالنسبة لي.

وشدد آرثر ميلو أنه مازال عمره 26 عاما ولديه الكثير ليقدمه في كرة القدم، مضيفا أن الأن عاد إلى يوفنتوس وسيرى ما سيحدث بعد ذلك.

وتابع آرثر، أنه سيكون صيفا طويلا بالنسبة له لتحديد مصيره والنادي الذي سيلعب له في الموسم المقبل، لننتظر ما سيجري بعد ذلك.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن آرثر خارج حسابات خطط الإيطالي ماسمليانو أليجري للموسم الجديد ويرفض استمراره مع يوفنتوس، مما يدفع اللاعب للبحث عن عرض جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكيل اَرثر ينفي ندم ليفربول على ضم اللاعب



خرج فيديريكو باستوريلو، وكيل البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط يوفنتوس المعار إلى ليفربول، الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضي، بندم الفريق الإنجليزي بضم اللاعب.

وتحدث باستوليرو، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، حيث قال: "الأسابيع القليلة الأولى طبيعية للتكيف واستعادة الحالة البدنية للاعب".

وتابع: "الجميع سعداء جدًا به، لقد تخلى عن إجازته للبقاء في ليفربول واستمرار العمل.. قريبًا، سيكون جاهزًا بنسبة 100% للعب".

الجدير بالذكر أن آرثر أنضم لصفوف ليفربول في الصيف الماضي، قادمًا من نادي يوفنتوس، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يستطع اَرثر ميلو أن يلعب بشكل أساسي مع ليفربول حتى الآن، حيث جلس على مقاعد البدلاء، على الرغم من تراجع مستويات لاعبي وسط الريدز.

وقرر البرازيلي آرثر ميلو التدريب مع شباب ليفربول تحت 21 عامًا، لاستعادة جاهزيته الفنية.









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