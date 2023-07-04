إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

شهد محور دار السلام الجديد حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات بإصابات متفرقة بالجسم، تم الدفع بالمعدات، ورفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تلقت الأجهزة المعنية بسوهاج إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول بعض الأشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم إجراءات الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة للمصابين مستقرة.

وقوع مصادمة على محور دار السلام الجديد

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع مصادمة على محور دار السلام الجديد جنوب شرقى محافظة سوهاج بين سيارة ربع نقل وتروسيكل عقب إختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين نتج عن المصادمة إصابة "م . أ . ع" 21 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة "ي . و . ص" 18 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة "ي ، و . ص" 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة "إ . م . م" 17 سنة، بإشتباه كسر بقدم اليسرى، وإصابة "م . ك . ا" 16 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.

رفع آثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى

وجرى رفع آثار الحادث وتم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى دار السلام المركزى، لتلقي العلاج اللازم، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا حيال الواقعة، وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شؤونها.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

للمزيد من اخبار الحوادث أضغط هنا.