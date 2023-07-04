هاني سعيد: مازلت حزين بسبب الخروج من الكونفدرالية

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز ، أنه حزين بسبب الخروج الموسم الماضي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأن النادي كان يرغب فى تحقيق اللقب.

وقال هاني سعيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مازلت حزين بسبب الخروج من الكونفدرالية، وكنا نرغب فى أن يحقق الفريق اللقب، لأننا مرتين كنا اقتربنا من تحقيق اللقب ، لذلك الموسم الماضي كنا نرغب فى اللقب.

وأضاف:" حزنت بالخروج من البطولة ، ولكن الفترة المقبلة نطمح بتحقيق إنجاز فى دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وأتم:" كنا نطمح الموسم الحالي فى تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز ، وطبيعي سعداء بأننا وصلنا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزاً كبيراً ومستحقاً على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في مباراة الدوري ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

على الجانبالأخر ،تأهل فريق بيراميدز للدور نصف النهائي في إنتظار الفريق الفائز من المباراة المرتقبة بين الزمالك والمقاولون العرب والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة.

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد بعد سيطرة كاملة على مجريات اللقاء منذ اللحظات الأولى.

وسجل إسلام عيسى أول أهداف المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز فخري لاكاي مهاجم بيراميدز تقدم فريقه بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط.

شهدت أحداث الشوط الأول منعرجاً هاماً بعد طرد موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد دفعه مصطفى فتحي نجم بيراميدز داخل منطقة الجزاء.

ولم تختلف الأمور في الشوط الثاني حيث حافظ بيراميدز على سيطرته الكاملة على مجريات اللعب بينما تراجع البنك الأهلي تمماً في محاولة للخروج بأقل الخسائر الممكنة في ظل النقص العددي في صفوفه بعد حالة الطرد.

ونجح إسلام عيسي في تسجيل ثاني أهدافه والهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 60، وحافظ بيراميدز على تفوقه الميداني حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 3-0.