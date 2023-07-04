تاريخ تأسيس "أوشن جيت" صاحبة الغواصة تيتان ومكونتها التى تسببت فى انفجارها

اغلى تذكرة للموت ..

رحلة الموت التى اصبحت حديث العالم خلال الأسابيع الماضية ، والتى بدأت بحجز تذكرة الموت ل5 أفراد من اثرياء العالم ، وبدأت الرحلة بمغادرت الغواصة السياحية في منتصف شهر يونيو الماضى ، من سانت جونز، نيوفاوندلاند في كندا ، بهدف الوصول إلى حطام السفينة تيتانك.

وبشكل مأساوي،انفجرت الغواصة ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وظهرت صور لأجزاء كبيرة من الحطام التى تم استخراجها من قلب المحيط ، ونقلها إلى الشاطئ في سانت جونز ، بما في ذلك قسم كبير أبيض من المعدن المنحني، وهو الغلاف الخارجي للغواصة.

وأظهرت قطعة أخرى، كابلات وأجهزة كمبيوتر على متن الغواصة، وأجزاء ميكانيكية أخرى، كما تم العثور على جزء دائري كبير من تيتان، والذي يبدو أنه الجزء الأمامي، على شكل قبة.

وترك هذا الأمر، الكثير من التساؤل، عن “سبب بقاء أجزاء من الغواصة كاملة” على الرغم من الضغط الذي يمكن أن يجعلها تتبخر.

اثراياء العالم

تستعرض الوفد فى السطور التالية قصة تاسيس الغواصة تيتان واراء الخبراء فى اسباب انفجار الغواصة :

الغواصة " تيتان " تتبع شركة "أوشن جيت"، التي يكشف "بيزنس إنسايدر" عن تاريخ تأسيسها ، وحقيقة أنشطتها في مجال الغوص والاستكشاف.

رحلة تأسيس أوشن جيت :

يعود تاريخ تأسيس شركة أوشن جيت المشغلة للغواصة الصغيرة الغارقة، لعام 2009، هذه الشركة، كان تركيزها من البداية إنشاء مركبات بحرية للغوص تركز على مهمات استكشاف أعماق المحيط، وتطوير الجيل الجديد من الغواصات المبتكرة ومنصات الإطلاق تحت سطح البحر.

هذه الشركة الخاصة تتخذ من مدينة Everett في واشنطن مقرا لها، وبنهاية أبريل الماضي، كانت تضم من القوى العاملة 47 موظفا، وقد نجحت في جمع تمويل بقيمة 36.81 مليون دولار رأس مال خلال سنوات عملها، بحسب بيانات موقع Pitchbook.

وبخلاف ما قامت به من عملية استكشاف للسفينة الغارقة "تيتانيك"، أتاحت الشركة أنشطة أخرى مختلفة، تشمل عمليات بحث أسبوعي لاستكشاف المحيط وتفقد الأحياء البحرية.

رئيس شركة أوشن جيت التنفيذي :

والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أوشن جيت، هو ستوكتون راش، الذي توفي ضمن طاقم الغواصة الغارقة، رحل عن عمر يناهز ال 61 عاما.

وكانت نشأته في أسرة ثرية منذ البداية، وكان من أحلامه أن يصبح رائد فضاء، بحسب حوار أجراه مع مجلة متحف The Smithsonian نشر بين صفحاتها في عام 2019.

وفي مرحلته الدراسية، انتسب راش لجامعة Princeton University، وهناك درس الهندسة الفضائية، قبل أن يتخرج ويعمل كطيار لطائرات تجارية لدى شركة McDonnell Douglas Corporation.

أيضا حصل راش على درجة تميز دراسية في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، ليتحول إلى مجال الغطس، وما كان يحمله له من شغف، أدى في النهاية لقراره بتأسيس شركة "أوشن جيت".

اسباب انفجار الغواصة تيتان :

«أرون بانسيل» أستاذ الفيزياء في جامعة نورث إيسترن، شرح لمحة عامة أساسية عن الفيزياء المتضمنة في الحادث العنيف، قبل أن يشرح سبب رؤيتنا لمثل هذه القطع الكاملة من الحطام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حطام الغواصة تيتان

وقال إن معظم التكنولوجيا الحالية تعتمد على الفولاذ والتيتانيوم والألمنيوم ، مع فهم أداء هذه المواد تحت ضغط شديد، 'على سبيل المثال، عادة ما ينفجر قدر الضغط مع تفجير الجزء العلوي ولكن يظل الجسم سليمًا. وكان الفشل الأولي لتيتان قد حدث في أضعف حلقاته مثل عيوب الهيكل.

وأوضح:"بمجرد أن ينفتح صدع ، لن تتعرض أجزاء كبيرة من الهيكل لقوى عنيفة بعد الآن، وستظل سليمة إلى حد ما".

حطام الغواصة تيتان

رحلات استكشاف تايتانك:

ومما يجهله الذين تتبعوا حادثة غرق الغواصة، أن شركة "أوشن جيت" تنظم سنويا رحلات استكشاف حطام السفينة الغارقة تايتانك منذ عام 2021.

هذه الرحلة تطلقها الشركة عبر مركبات غوص تضم في الغالب 5 أفراد زائد قائد للغواصة ومعه 4 من أعضاء الطاقم، وتنطلق الرحلة عبر غواصة تصل بركابها لعمق 13,000 قدم، وقيمة تذكرة الرحلة التي تمتد إجمالا ل 10 أيام، تصل لـ 250,000 دولار للفرد.

حطام تيتانيك فى قاع المحيط:

يرقد حطام تايتانيك، التى ارتطمت بجبل جليدى وغرقت فى أول رحلة لها عام 1912 متسببة فى غرق أكثر من 1500، على بعد 1450 كيلومترًا تقريبًا شرقى مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية و640 كيلومترًا جنوبى مدينة سانت جونز فى مقاطعة نيوفاونلاند بكندا.