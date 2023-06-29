العثور على جثث ضحايا الغواصة “تيتان”

أعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، عن العثور على الجثث المحتملة لضحايا غواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحة إلى حطام سفينة "تيتانيك"، وفق روسيا اليوم.

وذكر خفر السواحل في البيان: "إن خفر السواحل الأمريكي استعاد رفات يعتقد أنها لضحايا الغواصة تيتان التي غرقت في المحيط الأطلسي".

كما أوضح خفر السواحل: "يعتزم الأطباء الأمريكيون الآن إجراء تحليل رسمي لهذه الرفات، التي أزيلت بعناية من الأعماق في مكان الحادث".

وقال الكابتن جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل، ورئيس لجنة تحقيقات "تيتان": "إنني ممتن للدعم الدولي المنسق والمشترك بين الوكالات في استعادة وحفظ هذه الأدلة الهامة في مسافات وأعماق البحر القصوى".

وأفاد خفر السواحل الأمريكي، الذي أجرى عملية البحث والإنقاذ، في وقت سابق، عن مقتل خمسة من أفراد طاقم الغواصة، كما ذكر المشاركون في عملية البحث أنه نظرا للعمق الذي يقع فيه الحطام، وفضلا عن تعقيد العمل عليه، فإن احتمال العثور على رفات الموتى ضئيل.

واختفى طاقم الجهاز السياحي "تيتان" في 18 يونيو، أثناء نزوله إلى حطام السفينة "تايتانيك"، وتناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشنغيت" المشغلة للغواصة، في بيانها أنها تعتقد الآن أن رئيس الشركة المنظمة للرحلة ستوكتون راش، وشاهزادا داود، 48 عاما مليونير من أصل باكستاني، وابنه سليمان داوود، 19 عاما، والملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، 58 عاما، المقيم في دبي، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، 77 عاما، قد لقوا حتفهم في الحادثة.



