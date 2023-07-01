أسرار جديدة لرحلة الموت من بقايا حطام الغواصة تيتان

ذهبوا فى رحلة بحرية لاستكشاف حطام سفينة تايتانك الشهيرة، فأصبحوا قصة أثارت الرعب لكل سكان العالم، رحلة الغواصة "تيتان" التي اختفت من على الرادار وبداخلها خمسة من أغنياء العالم غاصوا في أعماق المحيط الأطلسي.

وكان على متن الغواصة الباحث البريطاني هاميش هاردينغ، وخبير الغواصات الفرنسي بول هنري نارجوليه، ورجل الأعمال الباكستاني البريطاني شهزادا داوود وابنه سليمان، بالإضافة إلى ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة الغواصات التابعة لشركة OceanGate Expeditions.

ويعتقد أنهم لقوا حتفهم على الفور عندما انفجرت الغواصة التي يقدر حجمها بحجم سيارة دفع رباعي، تحت ضغط هائل في شمال المحيط الأطلسي.

الغواصة "تيتان"

تستعرض الوفد فى السطور التالية التحقيقات عن الغواصة "تيتان" ماذا وجد الخبراء في حطام الغواصة:

تصريحات خفر السواحل الأمريكى:

قال الأدميرال فى خفر السواحل الأمريكى جون موجر للصحفيين أن مركبة آلية يمكنها الغوص فى الأعماق أُرسلت من سفينة كندية اكتشفت "حقل حطام" من الغواصة "تيتان" فى قاع المحيط على بعد حوالى 488 مترا من مقدمة السفينة تيتانيك، وعلى عمق 4 كيلومترات من سطح الماء، فى زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي.

أعلن مسؤولون فى خفر السواحل العثور على 5 أجزاء كبيرة من حطام الغواصة "تيتان"، التى يبلغ طولها 6.7 متر، فى حقل الحطام بينها مخروط الذيل وقسمان من بدن الغواصة، ولم يرد ذكر لما إذا كانت هناك رفات بشرية قد شوهدت فى الموقع.

الغواصة "تيتان"

أشار موجر فى تصريحاته، إلى أن "حقل الحطام هنا يتفق مع حدوث انفجار داخلى كارثي".

موقع حقل الحطام القريب نسبيا من السفينة تيتانيك وتوقيت آخر اتصال مع الغواصة يشيران على ما يبدو إلى حدوث الكارثة بالقرب من نهاية رحلة الهبوط، الأحد الماضي.

موجر: مركبات آلية فى قاع المحيط ستواصل جمع الأدلة، لكن لم يتضح ما إذا كان ممكنا استعادة رفات الضحايا نظرا لطبيعة الحادث والظروف القاسية فى تلك الأعماق.

مؤتمر صحفى لخفر السواحل الأمريكى

روبوت أعماق البحار انتشال بقايا الغواصة المنكوبة تيتان :

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يتضح من كمية المواد التي جاءت إلى الشاطئ، حيث تمكن روبوت أعماق البحار للسفينة من جلب مكونات مهمة. قد يساعد ذلك المحققين في الوصول إلى السبب الجذري للانفجار الداخلي الكارثي لتيتان قبل 11 يومًا والذي أودى بحياة خمسة أشخاص.

حاول عمال رصيف الميناء في سانت جون في نيوفاوندلاند تغطية الأجزاء بالأغطية ، لكن بعض القطع كانت لا تزال قابلة للتحديد بوضوح، وكان أحد أكثرها وضوحًا هو الغطاء الأمامي المصنوع من التيتانيوم من الجزء الفرعي المصنوع من ألياف الكربون على شكل أسطوانة.

ماذا وجد الخبراء في حطام الغواصة تيتان :

تبدو وكأنها دونات معدنية ، فإن الفتحة الموجودة في منتصفها هي المكان الذي كان من المفترض أن تكون فيه نافذة منفذ العرض.

عبرت رافعة المرفأ عبر الفتحة ولا يزال مصير نافذة الأكريليك غير معروف، كما أثيرت مخاوف بشأن قوتها وإمكانية تحملها الضغط على عمق 4 كيلومترات. ولم يتم اكتشاف أي شيء ملموس بشأن ذلك في الصور المسجلة في سانت جون.

حطام الغواصة تيتان

وقد تم توصيل حلقات مصنوعة من التيتانيوم إلى الشاطئ، وهي الحلقات المعدنية المثبتة على أي من طرفي الهيكل الأسطواني المصنوع من ألياف الكربون. وعندما تتصل بأغطية النهاية، يتم الانتهاء من الهيكل.

يتم تسليط الضوء على الحواف والتصميمات التي تم دمجها مع ألياف الكربون ضمن التحقيق الحالي الذي يجريه السلطات الأمريكية والكندية.

حطام الغواصة تيتان

قطع من الغواصة ستساعد في التحقيق :

وفقًا للأستاذ بلير ثورنتون، يجب التركيز على الواجهة بين نافذة الأكريليك والتيتانيوم، والقباب النصف كروية، وأغطية النهاية، بالإضافة إلى المنطقة التي يمكن أن تتصل فيها ألياف الكربون بحواف التيتانيوم. ويعمل ثورنتون في قسم الاستقلال البحري بجامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة.

وأضاف ثورنتون: "يمكن رؤية أنه تم جمع هذين المكونين، ونأمل أن يساعد ذلك على المزيد من التحقيقات".

في حال توفرت، سيكون المحققون مهتمين بفحص نافذة الأكريليك بحثًا عن أي دليل على بدء انفصال طبقات الكربون، وهو ما يُعرف باسم التفريغ، خصوصًا في نقطة انضمامها إلى الفلنجات ، ويمكن أن تبدأ طبقات ألياف الكربون في الانفصال في بيئة غير مناسبة.

واحدة من أكبر العناصر التي تم جلبها إلى الشاطئ كانت حجرة المعدات الخلفية، وعلى الرغم من تغطيتها بمخروط مدبب أثناء الغوص، إلا أنها كانت قفصًا مفتوحًا. وتبين من الصور أنها تعرضت لأضرار كبيرة حيث انفصلت عن الغواصة.

عن حطام تيتانيك فى قاع المحيط :

يرقد حطام تايتانيك، التى ارتطمت بجبل جليدى وغرقت فى أول رحلة لها عام 1912 متسببة فى غرق أكثر من 1500، على بعد 1450 كيلومترا تقريبا شرقى مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية و640 كيلومترا جنوبى مدينة سانت جونز فى مقاطعة نيوفاونلاند بكندا.

حطام تيتانيك

من جهته كشف المخرج العالمى الشهير جيمس كاميرون، الذى غطس لحطام تيتانيك 33 مرة فى حديث لشبكة "آيه بى سى" الإخبارية، أن عددا من كبار المؤثرين فى مجتمع هندسة الأعماق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة".

وقال كاميرون "أدهشنى التشابه مع كارثة تيتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة فى حقل جليدى فى ليلة غير مقمرة"

حطام تيتانيك

وأشار إلى أن حادثة الغواصة تيتان، التى تم الإعلان عن وفاة طاقمها، بقوله أنه "لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة فى نفس الموقع بالضبط".