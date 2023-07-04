أوزيل ينصح جولر بعدم الانتقال لبرشلونة والانضمام للريال

وجه النجم الألماني مسعود أوزيل نصيحة للشاب التركي أردا جولر، لاعب فنربخشة، بعدما أصبح قريب للغاية من الانتقال لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أوزيل وجه نصيحة لجولر بعدم الانتقال لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الحالي، حيث يرغب الدولي الألماني في أن ينتقل اللاعب لريال مدريد من أجل تسطير تاريخ كبير مع الملكي.

وكانت نفس الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة توصل لاتفاق مع فنربخشة بشأن ضم جولر، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها صاحب ال 18 عامًا مع فريقه.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن ديكو، مسؤول التعاقدات لبرشلونة توصل لاتفاق مع إدارة الفريق التركي بشأن ضم جولر مقابل 17.5 مليون يورو، والذي يعتبر قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فنربخشة.

وأوضحت أن صاحب ال 18 عامًا سيكمل موسم أخر مع فنربخشة، مما يجعل الصفقة تتم بشكل رسمي في الأول من يوليو من العام المقبل 2024.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن هذا الاتفاق الذي توصل إليه مسؤول برشلونة مع فنربخشة يُرضي الأخير، وذلك بعدما تعرض البارسا لمشاكل كبيرة بسب وقوع النادي تحت طائلة قواعد اللعب المالي النظيف خلال الموسم الجديد.

في السياق ذاته، أوضحت تقارير تركية أن جولر سيجتمع مساء اليوم مع إدارة فنربخشة، حيث سيكون في الاجتماع كل من إسماعيل كارتال مدرب الفريق.

ويمتد عقد جولر مع فنربخشة حتى صيف 2025، لكن النادي التركي يرغب في بيعه والاستفادة منه ماليًا، خاصة وأن اللاعب يرغب في الرحيل خلال الفترة الحالية، بعد العروض المميزة التي تلقاها خلال الفترة القليلة الماضية.

في سياق منفصل، يدرس ريال مدريد عن الانسحاب من صفقة جولر، بعدما توصلت إدارة الملكي باتفاق برشلونة مع إدارة فنربخشة، مما يجعل فلورنتينو بيريز يدرس الانسحاب من سباق التعاقد.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن بيريز يعلم أن جولر أصبح لاعبًا ضمن صفوف برشلونة، بعد اتفاق العملاق الكتالوني مع النادي التركي.

وأشارت إلى أن الميرينجي سيتخذ قرارًا بعدم الاستكمال في مفاوضات التعاقد مع جولر، عقب توصل برشلونة لاتفاق مع اللاعب.