ألكانتارا يرد على عرض أحد أندية الدوري السعوي

رد اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي، على عرض مغري من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ألكانتارا رفض عرض النادي السعودي في الفترة الماضية، مضيفة أن العرض كان بالتواصل مع اللاعب الإسباني نفسه، ولم يجري بعد تواصل مع ناديه ليفربول، للتفاوض على خدمات ألكانتارا.



وتابعت التقارير، أن ألكانتارا يملك عقدا مع ليفربول يمتد لموسم آخر، حيث ينتهي في الصيف المقبل لعام 2024.



وعليه أصبح اللاعب الإسباني أقرب للاستمرار مع ليفربول لموسم آخر، رغم التدعيمات الأخيرة للريدز بشراء لاعبين منتصف ملعب، مثل أليستر، و سوبوسلاي.



ورفض ألكانتارا عرضا عريبا آخر قدمه له حسبما كشفت التقارير، وكان من نادي العربي القطري، ليشارك مع أخيه رافينيا ألكانتارا، حيث قضى أول مواسمه في الدوري القطري الموسم الماضي.





ليفربول يعلن التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي ..رسميًا





كان نادي ليفربول الإنجليزي، كشف عن تعاقده بشكل رسمي مع المجري دومينيك سوبوسلاي لتدعيم خط وسط بطلب من يورجن كلوب خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

نشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي تفاصيل صفقة دومينيك سوبوسلاي مع ترحيب باللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي قائلًا:"سوبوسلاي ليفربولي".



أتم حساب ليفربول قائلًا:" لقد نجحنا في إتمام التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي رهنًا بتصريح العمل.

وتسعى إدارة ليفربول الإنجليزي، خلال الوقت الحالي بتدعيم بصفقات على أعلى مستوى وفقًا لطلبات مدرب يورجن كلوب للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

نجح النجم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق لايبزيج الألماني في اجتياز الفحوصات الطبية في ليفربول تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي.



سوبوسلاي وقع بالفعل على عقده الرسمي مع ليفربول، بعقد طويل الأمد حتى صيف عام 2028، ولا يوجد في العقد أي خيار آخر، بعدما نجح الريدز في تفعيل الشرط الجزائي 70 مليون يورو، وأضافت التقارير، أن الفحوصات الطبية بنجاح.



وكان ليفربول قرر إعارة لاعبه البرتغالي الشاب فابيو كارافاليو لمدة موسم بعد عام واحد من انضمامه للريدز.

وكشف ليفربول عن تعاقده مع صفقة وحيدة حتى الآن كانت مع الأرجنتيني ماك أليستر لاعب الوسط قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي.







