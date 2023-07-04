السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في الهرم، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق في شقة بمنطقة مشغل بالهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بجهاز تكييف، في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وشهدت إحدى قرية الشيخ عتمان تسرب غاز، وتمكن رجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع طوارئ الغاز، من السيطرة على التسريب دون خسائر أو إصابات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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