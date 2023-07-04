كشف لغز حريق عقار مهجور في العمرانية

يواصل رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، كشف أسباب إندلع حريق في عقار بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة أن العقار مهجور، اشتعل حريق بمخلفات داخله، وتم السيطرة عليها دون إصابات.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغاً من المواطنين يفيد باشتعال حريق داخل عقار في منطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحادث وفرض كرودن أمني لمحاصرة الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين اشتعاله بمخلفات داخل عقار مهجور وعدم وجود شبهة جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وتحرر محضر بالواقعة.

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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