حقى يا وزيرة الثقافة

كنت أعمل رئيس مجموعات خدمات معاونة درجة ثانية فى شركة مصر للصوت والضوء والسينما قطاع الموارد البشرية - تاريخ التعيين فى 1/9/1997 حتى بلغت المعاش وتم إخلاء طرفى عام 2021 وقد اختلفت الأمور تماما بعد نهاية الخدمة حيث يقل الأجر والدخل الشهرى كما هو متبع بعد بلوغ سن المعاش والحياة أصبحت صعبة جداً والمعاش لا يكفى ولا يسد متطلبات زوجة مريضة بأمراض مزمنة وابن طالب وأنا أيضاً مريض؛ لذلك أناشد الدكتور مصطفى مدبولى.

محمد إبراهيم عطية إبراهيم

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