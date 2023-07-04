المغرب ضد مالي.. تشكيل الأسود المتوقع لنصف نهائي كأس أفريقيا للشباب

يستعد منتخب المغرب الأولمبي لمواجهة نظيره المالي مساء اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لتحت 23 عامًا، والذي يستضيفه ملعب مولاي عبدالله بالرباط.



وكان المنتخب المغربي للشباب تأهل متصدرًا مجموعته، خلفه غينيا، فيما تأهل منتخب مصر متصدرًا خلفه مالي.



يلتقي منتخب مصر مساء اليوم أمام غينيا مساء اليوم الثلاثاء، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره المالي اليوم أيضًا.



يخوض منتخب المغرب مباراته ضد مالي في الـ 11 بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المغرب، فيما يلتقي منتخب مصر أمام نظيره مالي في الثامنة.



يصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في البطولة القارية مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، على أن يخوض صاحب المركز الرابع "مواجهة الملحق" مع منتخب آسيوي.



تشكيل منتخب المغرب الأولمبي المتوقع ضد مالي:



في حراسة المرمى: علاء بلعروش.

في الدفاع: عمر الهلالي، أيمن الوافي، المهدي بوكامير، أيوب عمراوي.

الوسط: إسماعيل الصيباري، أمير ريشاردسون، بلال خنوس.

الهجوم: زكرياء الواحيدي، ينيس البكراوي، عبدالصمد البكراوي.





رباعي منتخب مصر الأوليمبى في التشكيل المثالي لدور المجموعات بأمم أفريقيا:





اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رباعي منتخب مصر الأوليمبي ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة (كان) في المغرب 2023.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة تضم أفضل 11 لاعبًا بعد ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

وقع الاختيار على الرباعي المصري "حمزة علاء وحسام عبدالمجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل" ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.



منتخب مصر الأوليمبي يتصدر المجموعة الثانية:

تصدر منتخب مصر الأوليمبى المجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ويواجه المنتخب الأوليمبي نظيره الغينى غدًا في نصف نهائي البطولة المؤهلة لأوليمبياد "باريس 2024".



وزير الرياضة وجمال علام يهنئان المنتخب الأوليمبي:



من جانبه هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اتصال هاتفي المنتخب الأوليمبي عقب فوزه بهدفين نظيفين أمام منتخب الجابون وتصدره المجموعة الثانية وصعوده للدور قبل النهائي فى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أوليمبياد "باريس 2024".

خلال الاتصال الهاتفي، قدم وزير الشباب والرياضة وجمال علام، التهنئة لبعثة منتخبنا الأوليمبي.

قال الدكتور أشرف صبحي: "مبروك لمصر وإن شاء الله تكمل على خير، المهمة ليست سهلة، ولكنكم بحجمها، وكلنا وراكم من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 وإسعاد الشعب المصري".

طالب الوزير الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته المقبلة أمام منتخب غينيا و التأهل لأوليمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر وغينيا:

يواجه المنتخب الأوليمبي نظيره غينيا غدًا الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

