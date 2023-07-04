الوكرة القطري يعلن ضم حمدي فتحي من الأهلي

نجح فريق الوكرة القطري في حسم صفقة حمدي فتحي لاعب الأهلي ضمن خطة النادي القطري لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأعلن حساب منبر الوكرة الخاص بمتابعة أخبار النادي القطري على تويتر إتمام الصفقة في تغريدة ذكر فيها: "الوكرة يتعاقد مع لاعب الوسط حمدي فتحي لأربعة مواسم قادمًا من نادي الأهلي المصري".

وأضاف: "حمدي فتحي هو المحترف السابع والأخير في الفريق ونتمنى له التوفيق مع الموج الأزرق".

كما قام الحساب الرسمي لنادي الوكرة على تويتر بالإعلان الرسمي عن الصفقة قبل أن يتم حذفها مرة أخرى لسبب غير معلوم.

الحكام المرشحين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك:

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، عن الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «وجود حكم مصري في القمة المقبلة، يعتمد على قدرات الحكم الذي سيتم تعيينه لإدارة المباراة، نتمنى نجاح الحكم الذي سيتم تعيينه».

وأتم: «المرشحين الأبرز لإدارة القمة، سيكون محمد معروف ومحمود البنا ومحمود ناجي وأمين عمر، وبالنسبة لـ الفار قد يتواجد محمد عادل أو الغندور».

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز التي يعتلي الأحمر صدارتها.

ويخوض الأهلي مواجهة القمة محتلًا صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، فيما يأتي الزمالك رابعًا برصيد 56 نقطة.