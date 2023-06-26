حمدي فتحي يسافر قطر لإجراء الكشف الطبي والإنضام للوكرة

يطير حمدي فتحي مساء اليوم الإثنين إلي قطر لإجراء الكشف الطبي عليه قبل التوقيع رسميًا لصفوف الوكرة القطري خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل عقد حمدي فتحي مع الوكرة القطري

أتفق مسؤلي النادي الأهلي ونادي الوكرة القطري علي حصول الأهلي على 3.5 مليون دولار، بخلاف القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب، والحصول على نسبة 20% من عائد بيع الوكرة القطري لحمدي فتحي في المستقبل.

وكان قد أجتمع حمدي فتحي مع مسؤلي النادي الأهلي لمناقشة العرض المقدم من الوكرة القطري، وإتفق الطرفان على الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

في سياق متصل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري ، بملاقاة نظيره البنك الأهلي لحساب منافسات 32 للدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، ليضرب موعدًا في مواجهة فريق الداخلية عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة في دور الـ٣٢ للبطولة.

جاء هدف الفوز للأهلي عبر لاعبه حسين الشحات في الدقيقة 87، بعدما تسلم تمريرة أحمد قندوسي وتقدم وسدد ببطن القدم في الشباك.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على أن فريقه خاض مواجهة قوية وصعبة وإنه توقع سيناريو المباراة أمام منتخب السويس بسبب التكتل الدفاعي في الخطوط الخلفية ، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين، وكان تغيير محمد مجدى أفشة من أسباب تحسن أداء الأهلي.

وقال المدير الفني أن رامي ربيعة يسجل كل ركلات الجزاء خلال التدريبات لذلك كان الخيار رقم 1 في التسديد ، وأن أحمد القندوسي ظهر بشكل مميز خلال الدقائق التي شارك بها.

وقال كولر في تصريحاته عقب اللقاء : أحاول التركيز مع اللاعبين خلال الأيام الماضية على أهمية اللقاءات المحلية والمرحلة الحالية من المباريات، ونقوم بعملية التدوير بشكل متتال مما يؤثر على أداء الفريق بشكل عام، ومن الوارد عدم التوفيق بالنسبة لأي لاعب بسبب ضغط المواجهات.