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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أبوالغيط يرحب برفع العلاقات بين مصر وتركيا لمستوى السفراء

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالتحسن الذى طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها إلى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفير  في هذا الصدد.

 

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مصر تدفع بعمرو الحمامي كسفير لها بـ أنقرة

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رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.. مصر وتركيا تعززان علاقتهما الثنائية


وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام إن أبوالغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا إيجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات، مضيفاً أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانهم في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

 تأسيس علاقات طبيعية بين مصر وتركيا من جديد

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

 

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