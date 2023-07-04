رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.. مصر وتركيا تعززان علاقتهما الثنائية

أعلنت مصر وتركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

ترفيع العلاقات الدبلوماسية

وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية فأن يأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

وكانت مصر وتركيا قد اتفقتا على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية في خطوة تأتي بعد سنوات من القطيعة والعداء وأيضا ضمن مسار مصالحات شاملة في المنطقة يشكل في توقيته منعطفا حاسما يرسم خارطة سياسية جديدة في الشرق الأوسط، بينما تمسكت القاهرة بضرورة سحب أنقرة لقواتها من سوريا لضمان وحدة أراضيها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي سابق مشترك مع نظيره المصري سامح شكري الذي يزور تركيا للمرة الثانية بعد زيارة أولى قام بها بعد زلزال 6 فبراير، إن البلدين بحاجة لتطوير العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة، مضيفا أنهما معنيان كذلك بالسلام في سوريا وأنهما تتفقان في العديد من النقاط.

وتابع أن بلاده تريد ملء الصفحة الجديدة التي فتحتها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح، مضيفا أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وقال:" نحن سعداء بالزخم الذي بدأ في علاقاتنا منذ اجتماع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي في الدوحة واليوم جددنا إرادتنا لزميلي وشقيقي شكري بمواصلة هذا الزخم".