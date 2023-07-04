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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر تدفع بعمرو الحمامي كسفير لها بـ أنقرة

علمي مصر وتركيا
علمي مصر وتركيا

أعلنت  الخارجية المصرية عن تقديم  السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. 

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تركيا تُدين هجوم جنين .. دوامة عُنف لا ترحم الفلسطينين

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بيان عاجل من تركيا والإمارات حول العدوان الإسرائيلي على جنين

ويعد ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، بعدما أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء. 

ويشار إلى ان  تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي

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