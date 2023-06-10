الصيادلة تقدم توصيات لإنهاء أزمة التسعيرتين والتأمين الصحى والسلاسل

أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً إلى الجهات المعنية تطالب بوقف قرار تسعيرة الأدوية القديمة بنفس السعر القديم، حيث طالبت بأن يتم بيع الأدوية الموجودة لدى الصيدلى بالسعر الجديد بعد الزيادة وذلك لأن الصيدلى سيلجأ لشراء الأدوية بالسعر الجديد وبالتالى ستحمل فارق الأسعار بعد الزيادة وطالبت النقابة بأن يكون قرارات التسعير تشمل الصيدلى كباقى السلع التى ترتفع أسعارها فى لحظات فى الأسواق.

كما خاطبت النقابة عدداً من الجهات بالوقوف أمام غزو سلاسل الصيدليات والتى تحارب الصيدليات الجديدة الناشئة بالأسواق وبالتالى ستزيد من أوجاع المهنة، حيث أشارت النقابة إلى سياسة الاحتكار داخل تلك السلاسل حيث تقوم بشراء الأدوية بكميات كبيرة وبالتالى لن تتعرض كباقى الصيدليات من حيث قلة بعض أصناف الأدوية وبالتالى ستنعدم فكرة تكافؤ الفرص، كما أن القانون ينص على تملك الصيدلى لمنشأتين فقط ولم ينص على سلاسل من الصيدليات وبالتالى الوقوف أمام تلك السلاسل سيحافظ على اقتصاد البلد.

وعلمت الوفد أن النقابة بصدد إنهاء أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2021، حيث من المتوقع نهايتها فى شهر أغسطس القادم، حيث إن تكليف الصيادلة هو حق دستورى لهم طبقاً لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، وأنه يبت فى أمر التكليف فى مده أقصاها سنة.

كما شمل الخطاب التأمين الصحى والصيدليات التابعة لها وسيتم تشكيل لجان بالنقابات الفرعية لمناقشة مشكلات منظومة التأمين الصحى مع الصيدليات وذلك لأن هامش ربح الصيدلى المتعامل مع التأمين الصحى ضعيف مقارنة بباقى الصيدليات الآخرى التى لا تشملها المنظومة، حيث يحصل الصيدلى على هامش ربح 22%، أما التابع للتأمين الصحى يحصل على 12% أرباحاً بالإضافة إلى وجود مصاريف كالعمالة والكهرباء والمياه وستقوم النقابات الفرعية بحساب التكاليف ومن المتوقع أن تطالب النقابة بزيادة النسبة إلى 18%.