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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في 10 بنوك مصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدتها العملة الخضراء خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الاثنين قبل الماضي، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء والتي استقرت خلال بداية التداولات، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات بشكل يومي ولحظي للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولارية وسعر الصرف في البنوك أو الشركات المصرفية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

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أسعار الدولار اليوم اليوم الثلاثاء في البنوك والشركات المصرفية

الدولار

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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