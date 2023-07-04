أسعار الأسمنت صباح اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية

أسعار الاسمنت.. واصلت أسعار الاسمنت استقرارها خلال الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء في الاسواق المصرية ولدى التاجر، حيث استمر هذا الثبات على مدار نحو أسبوع، فضلًا عن استقرار أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم، عند نفس مستوياتهما السعرية المرتفعة.

وأعلنت معظم شركات الأسمنت «الأسود»، تخفيض الأسعار، خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، بمقدار يتراوح بين 10 إلى 30 جنيهًا للطن، وسط حالة الكساد والركود الملحوظ في سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية؛ بسبب زيادة التكاليف.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت صباح اليوم الثلاثاء في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء في الاسواق المصرية ولدى التاجر

الاسمنت

أسعار أسمنت سيناء اليوم الثلاثاء

وسيطرت حالة من الاستقرار على متوسط سعر طن أسمنت "سيناء 42.5" ليسجل 1673 جنيهًا للطن.

أسعار أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء

واستقر أسمنت «أسمنت وادي النيل» اليوم، ليبلغ 1660 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء

وسيطرت حالة من الهدوء المتواصل على سعر الأسمنت البورتلاندي لشركة «السويدي» ليسجل 1780 جنيهًا للطن.

أسعار أسمنت العربية المسلح اليوم الثلاثاء

واستقر سعر الطن لأسمنت العربية عند 1700 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع.

أسعار أسمنت لافارج اليوم الثلاثاء

واستقر أسمنت «لافارج» اليوم، ليبلغ 1685 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع.

أسمنت حلوان

ولم تتغير مستويات الأسمنت اليوم في حلوان، ليسجل 1710 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع.

الأسمنت الأبيض

استقر خلال التداولات اليوم، سعر الأسمنت الأبيض بالشركات؛ إذ خيم الهدوء على سعر الأسمنت الأبيض العادة، عند 3600 جنيه للطن، كما استقر متوسط سعر أسمنت «سوبر سيناء» عند 3475 جنيهًا للطن، فيما ثبت سعر الأسمنت في شركة «رويال العادة» عند 3575 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وصل سعر طن «أسمنت السويدي» إلى 1880 جنيهًا، بينما استقر سعر «أسمنت لافارج»، عند 1770 جنيهًا.

وخيم هدوء متواصل على سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس»، عند 1760 جنيهًا للطن.