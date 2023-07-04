تحذيرات من التعرض للشمس.. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كونها تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

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تشهد ساعات النهار طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على الأنحاء كافة، وفقًا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه في الصباح حتى الساعة 6 صباحًا، تنتشر شبورة مائية خفيفة وتنشط على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق عدة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء:

القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة 31 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى تسجل 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.