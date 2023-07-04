طبيب مناعة: مصر أصبحت مقبرة للفيروسات (شاهد)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنَّ مبادرة “100 يوم صحة” جاءت استمرارًا لنظيرتها “100 مليون صحة”، وتتميز بكونها جديدة ومبتكرة وغير مسبوقة وحضارية.

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وأكد “بدران” خلال حواره لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” أنَّ مصر أصبحت مقبرة للفيروسات، مشيرًا إلى أنَّ هذه المبادرات تكرس مفهوم الاهتمام بالصحة، ومن ثم إدراك مفهوم الأمن القومي الذي يشمل شق الصحة والغذاء والبيئة أيضا وليس الشق التقليدي المتعلق بحماية البلاد من التهديدات الخارجية.

وشدد على أن الأمن الغذائي له فوائد عديدة لأنه يوفر عمالة بصحة جيدة وتعليم متقدم، ومن ثم زيادة الإنتاجية.

الأمن الصحي يمنع التهديد الداخلي والأمراض

وذكر أنَّ وُجود الأمن الصحي يمنع التهديد الداخلي والأمراض، وأصبحت مصر تبحث عن الفيروسات وتتعقب آثارها لمكافحته والانتهاء منه، لافتًا إلى أن مصر تسد المنافذ الخارجية وتؤمن الحدود ضد الأوبئة، لذلك لم يأت أي وباء من الخارج لمصر على الرغم من انتشار أنواع كثيرة ومختلفة بالعام الماضي.

وتابع: “من كل مليون شخص أُصيب 88 ألفاً و646 شخصًا بفيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك حسب الإحصائيات الرسمية، لكن عند مجيء الفيروس لمصر لم يصيب إلا 4861 مواطنًا من كل مليون شخص، وهذا يعني أنَّه فقد 95% من قوته التي كانت منتشرة على مستوى العالم”، مؤكدا على نجاح مصر في كبح جماح كورونا.

منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في القضاء على فيروس سي

ونوه إلى أنّ منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر في القضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي سي، فضلًا عن مرض شلل الأطفال، مثمنًا الجهود الكبيرة في ملف الصحة إذ تمّ استئصال الفيروسات التي كانت تؤثر في صحة الإنسان.