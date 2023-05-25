الممتاز ب.. الجونة في صدارة الصعيد ولافيينا يواصل ملاحقته والبترول يعود

نجح فريق الجونة في مواصلة تدر قمة المجموعة الأولى بعد الفوز الذي حققه على المدينة المنورة بهدفين دون رد في الجولة 27 من دوري القسم الثاني.

أحرز هدفي الجونة حسام إيفونا وأحمد ترك ورفع الجونة رصيده من النقاط إلى 60 نقطة على قمة المجموعة بينما يتوسل المدينة المنورة جدول المجموعة ب 19 نقطة.

فيما يواصل فريق لافيينا ملاحقة الجونة بمواصلة احتلال المركز الثاني بعد الفوز على الفيوم بثلاثية نظيفة أحرزها رجب مارو وهشام نيمار وديدا ورفع لافيينا رصيده إلى 59 نقطة ويحتل الفيوم المركز الثاني عشر ب 22 نقطة.

وحقق بترول اسيوط الفوز على شبان قنا بهدفين دون رد أحرز هدفي البترول حسن ميسي ووليد عطية ويأتي البترول في المركز الثالث ب 53 ويحتل شبان قنا المركز الحادي عشر ب 29 نقطة.

وتعادل مصر المقاصة مع المنيا 1/1، أحرز هدف المقاصة أحمد رأفت وأحرز هدف المنيا كريم حسن من ركلة جزاء .

وخسر كيما أسوان أمام النصر للتعدين 1/2، أحرز للتعدين حسام هريدي وأحرز لكيما شريف علوان .

وفاز ملوي على طامية بهدف أحرزه أحمد علي

وهزم الألومنيوم أمام أسمنت أسيوط بهدفين دون رد أحرز هدفي الأسمنت مصطفي كارلوف وفرنسيس وأهدر الألومنيوم ركلة جزاء.

وتقام غدا الجمعة مباراة ديروط مع تليفونات بني سويف.