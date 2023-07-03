الحركة الشعبية لتحرير السودان تتوسع في الدولة

أفتتحت الحركة الشعبية لتحرير السودان بدولة جنوب السودان المعارضة، مكتب الأمانة العامة في مدينة ملكال تحت شعار “ نحو جنوب السودان ديمقراطى وموحد ومزدهر”.

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خرج أنصار الحركة في مدينة ملكال، مرتدين الزي التقليدي بها شعارالحركة باللون الأزرق، يستقبلون رجينا جوزيف سكرتيرة الحركة والوفد المرافق لها.

أعربت رجينا، خلال خطابها للجمهور داخل مكتب الحركة، علي هامش الافتتاح، عن سعادتها بترحاب الأهالي في ملكال بافتتاح المكتب، قائلة :" يسعدني آرى كمية العدد أمامي، هذه شهادة علي العمل الجاد الذى قام به قادة الحركة".

وقالت سكرتيرة الحركة، إن الهدف من افتتاح مكتب جديد للحركة في ملكال، هو التغيير لأفضل.

رئيس الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان

أكد جيمس أوضوك، حاكم ولاية ملكال ورئيس الحركة الشعبية في جنوب السودان، أن الحركة تعمل مع كافة الأحزاب السياسية الأخرى، من أجل تنفيذ أنشطة السلام دون عوائق.

ووجه أوضوك، الشكر والعرفان للأطراف في الدولة لخلق بيئة مواتية لسكان أعالي النيل، قائلًا :" كنت أشعر بالقلق اتجاه مواطني النيل خوفًا من حدوث مشاكل وصراعات".

نفت حكومة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان، التقارير الصادرة بشأن هجوم مجموعات مسلحة علي مدينة ملكال.

وأصدرت دول الترويكا، الجمعة الماضية، بيان مفاده عن شعورهم بقلق بشأن الأحداث في مدينة ملكال، بعد تقاير متداولة تفيد بهجوم مجموعات مسلحة في مقر حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة.

كشف لوك سعدالله دينق، وزير الإعلام الولائي خلال حديثه في راديو تمازج بجنوب السودان، عن عدم صحة التقارير المتداولة بشأن الأحداث في مدينة ملكال، معبرًا عن صدمته عندما أطلع علي تلك التقارير.

وقال سعدالله، إن الأسبوع الماضي، كان حادث سرقة المواشي في منطقة أبوونق بمقاطعة باليت، والحادث كان منفردًا والقوات استطاعت القبض علي السارقين، وكانت مجرد مداهمة من قبل مجموعة من حوالي 15 شابا".

وأكد أن الأمن مشدد في منطقة ملكال، والحكومة ملتزمة بتوفير الحماية والأمان في مخيم المدنيين، موضحًا بأن مدينة ملكال هادئة منذ الحادث الأخير ولا يوجد أعمال شغب بها.

وأضاف أنهم شاركه المجتمعات المتنافسة أن يلتزمه بالسلام، قائلًا:" نحن كالحكومة لن نتجاهل هذه التقارير عن التعبئة وسنقوم بتعزيز الأمن على الرغم من أنه ليس هناك هجوم محتمل أو يتم التخطيط له".

سرقة المواشي في جنوب السودان

كشف جون مياك بول، محافظ مقاطعة ميوم بجنوب السودان، عن اعتقال أربعة أشخاص في ثانية أيام عيد الأضحي المبارك بتهمة سرقة الماشية من منطقة الفولة بدولة السودان المجاورة.

وقال مياك، في تصريحات صحفية، إن المشتبه بهم اعتقلوا منذ الساعات الماضية في نطاق المنطقة، مشيرًا إلي أن الأجهزة الأمنية عثرت علي المواشي.

وأضاف محافظ مقاطعة ميوم بجنوب السودان، أن السلطات عثرت على 30 بقرى من المجرمين من أصل 150 بقرة، سرقت من منطقة فولة من المسيرية في السودان، مؤكدًا بأن الأشخاص الذين اقتحمه جيراننا في السودان لن يتم إطلاق سراحهم لانهم يخلقون مشاكل بين مجتمعات ميوم والسودانيين.

وأكد المحافظ، أن التحقيقات ستبدأ عقب إلقاء القبض علي كافة الشبان المتورطين في عملية سرقة المواشي من دولة السودان الشقيقة، موضحًا أن عدد المشتبه فيهم 76 شابًا متورطين بالهجمات، مبينا انهم حددوا الشباب الذين يزعزعون الامن بين البلدين.

سكان المنطقة

أعرب كاي ميد مكوي، أحد سكان مقاطعة ميوم، عن إعجابه بسرعة تحركة السلطات الأمنية في المنطقة، لتمكنهم من أستعادة المواشي والقبض علي المشتبهين، لافتًا إلي أن الحكومة في الولاية وسلطات السودان، رفعه شعار التعاون وحماية المجتمعات من المجرمين من الجانبيين".

نشرت المواقع المحلية في جنوب السودان، صور لمخيمات جديدة للأجئين، الذى أسسته المفوضية السامية للأمم المتحدة ببنائه في ولاية شمال بحر الغزال، من أجل أستضافة اللأجئين السودانيين.

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، تأجيل المفاوضات مع وفد الجيش السوداني في جدة إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقالت قوات الدعم السريع إن تأجيل المفاوضات جاء بسبب عدم جدية الجيش وعدم التزامه بالهدن السابقة، وذلك بحسب ما نشره موقع العربية .

المصدر: راديو جنوب السودان