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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

ثفافة أسوان يختتم احتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى بـ سهر الليالي

ثفافة أسوان يختتم
ثفافة أسوان يختتم احتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى

اختتمت مساء أمس، على مسرح فوزي الصيفي بأسوان، الليلة الرابعة من احتفالات فرع ثقافة أسوان، بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو وعيد الاضحى، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالثورة المجيدة الذي انطلق الجمعة الماضي.

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كورال قصر ثقافة اسوان

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة كورال قصر ثقافة اسوان بقيادة المايسترو محمود عبد الراضى ورشا علي، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها "ميدلى وطنى، حلوين من يومنا والله، صل على النبى، ان كان عالقلب مليش غيرك، قرب ياعمر المنى، حلاوة شمسنا، أما براوة"، وعزف مقطوعة موسيقية "سهر الليالى".

ثفافة أسوان يختتم احتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى بـ سهر الليالي

أقيمت الاحتفالات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ونظمها فرع ثقافة أسوان، ضمن فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى الثورة المجيدة بالعديد من المحافظات، والتي استمرت أربعة أيام متتالية.

ثفافة أسوان يختتم احتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى بـ سهر الليالي
ثفافة أسوان يختتم احتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى بـ سهر الليالي

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