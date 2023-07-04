ﻓﻔﻨﺪﻗﺎ »ﺻﻦ راﻳﺰ داﻳﻤﻮﻧﺪ ﺑﻴﺘﺶ رﻳﺰورت« و»ﺻﻦ راﻳﺰ ﻣﻮﻧﺘﻤﺎرى رﻳﺰورت« ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻫﻤﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻘﻀﺎء إﺟﺎزﺗﻚ

بالرغم من أن مصر من البلاد القليلة التى تتميز بمناخ معتدل طوال العام إلا أن سيناء تجمع بين المناخ المعتدل والمناظر الخلابة طوال العام فى مصر. تعتبر مدينة شرم الشيخ من أفضل المدن الساحلية فى العالم ومن أهم الأماكن فى سيناء، ولذلك تقدم مجموعة «صن رايز» باقة من أحسن الفنادق التى تناسب جميع الفئات العمرية.

إذا كنت ترغب فى إجازة مليئة بالأجواء العائلية المرموقة والفخمة، ففندقا «صن رايز دايموند بيتش ريزورت» و«صن رايز مونتمارى ريزورت» هما الخيار الأفضل لذلك. وإن كنت ذا ذوق مختلف، ففندق «صن رايز ارابيان بيتش ريزورت» بطابعه العربى الأصيل سيخطف أنظارك. لننتقل لواحد من أشهر أماكن الغطس فى العالم، «رأس نسراني» فيقع الفندقان المتجاوران «صن رايز رمال ريزورت» و«صن رايز رمال بيتش ريزورت» حيثما يمكنك الاستمتاع بأجواء عائلية وهادئة فى نفس الوقت.

وبما أننا نتحدث عن رأس نسرانى، فوجب ذكر أجدد فنادق المجموعة بالمدينة. الأول هو «ميراكى» للكبار فقط وهو أول فندق مبنى على الطراز البوهيمى ويشتهر بحفلاته الليلية المختلفة وهو أيضاً الثانى من نوعه فى مصر بعد «ميراكى» بالغردقة. أما الثانى هو «صن رايز وايت هيلز ريزورت» وهو فريد من نوعه لطابعه المستقبلى وألوانه الساطعة.

تتمتع جميع فنادق «صن رايز» بخدمات تناسب جميع زائريها من غرف وأجنحة مختلفة بإطلالاتها بجانب خدمة «الرويال كلوب» الخاصة بحجوزات الأجنحة وأخيرا وليس آخرا، المطاعم المتنوعة التى تقدم جميع أنواع الأطباق وأشهاها من حول العالم من الإيطالى والمصرى والآسيوى وغيرها.

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