الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رحيل حفيد روبرت دي نيرو في عقده الثاني

حفيد النجم الأمريكي
حفيد النجم الأمريكي روبرت دي نيرو

غيب الموت حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو، عن عمر 19 عاماً، وهو ما شكل صدمة كبيرة بين نجوم هوليوود والمقربين ليوناردو.

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أعلنت الممثلة درينا دي نيرو، والدة الشاب المتوفي، عن وفاته اليوم الأثنين، وجاء ذلك خلال منشور لها عبر حسابها في "إنستجرام"، ولم تكشف عن أسباب رحيله.

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وشكل رحيل حفيد النجم العالمي، روبرت دي نيرو، صدمة بين النجوم في هوليوود، ونعت درينا نجلها بكلمات مؤثرة.

وكتبت الممثلة درينا دي نيرو، عبر حسابها بـ "انستجرام": "ملاكي الحلو الجميل.. لقد أحببتك أكثر من الكلمات أو الوصف منذ اللحظة التي شعرت فيها بك في بطني، لقد كنت فرحة قلبي وكل ما كان نقيا وحقيقيا في حياتي، أتمنى لو كنت معك الآن".

 

وتابعت: "لا أعرف كيف أعيش بدونك ولكني سأحاول أن أستمر في نشر الحب والضوء الذي جعلني أشعر به لأكون أمك".

 

 الممثل الأمريكي دي نيرو

وكان لياندرو دي نيرو رودريغيز يبدأ رحلته في التمثيل، وظهر في مرة سابقة مع والدته، في فيلم "A Star Is Born"، الذي أنتج عام 2018، من بطولة برادلي كوبر وليدي غاغا، وظهر أيضا في أفلام مثل "The Collection" عام 2005، و"Cabaret Maxime"، عام 2018.

 

وعلق روبرت دي نيرو، على وفاة حفيده لياندرو دي نيروز، كشافًا عن حزنه الشديد لوفاة حفيده ليو، متابعًا: "نقدر تقديرا عاليا تعازي الجميع. ونطلب من فضلكم منحنا الخصوصية لنحزن على خسارتنا لليو".

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