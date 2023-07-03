رفع علم مصر بقرية إقامة بعثات دورة الألعاب العربية بالجزائر

رفع اليوم علم مصر بمقر إقامة البعثات المشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقرر إقامتها بالجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري.

وشهدت مراسم رفع العلم المصري حضور الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني وأحمد عرفان مسئول علاقات عامة و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.

رفع علم مصر بدورة الألعاب العربية

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.

وقام الأستاذ محمد عبدالمقصود بإهداء درع اللجنة الأولمبية المصرية لعمدة قرية إقامة البعثات المشاركة خلال مراسم رفع علم مصر.

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصالات بالبعثة اليوم للإطمئنان على كافة الأمور وتوفر كافة الإمكانيات لبعثة مصر وتذليل كافة العقبات.

بعثة العاب القوى تصل الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية

كانت بعثة ألعاب القوى وصلت أمس للجزائر وتصل بعثة رفع الأثقال يوم 9 يوليو، ثم توجهت

كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر الاستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية وتواجد البعثة الإدارية في مطار القاهرة لإستقبال اللاعبين وانهاء الاجراءات والذي يضم خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كافة تفاصيل البعثة التي تم تجهيزها في وقت قياسي والتواصل مع الأستاذ محمد عبدالمقصود للاطمئنان على كافة الترتيبات وحل صعوبات تسجيل البعثة بعد التواصل مع اللجنة المنظمة لتذليل كافة العقبات للبعثة المصرية.

وكانت بعثة ألعاب القوى غادرت القاهرة صباح اليوم بعد تواجد مسؤلو اللجنة الأولمبية لانهاء اجراءات سفر البعثة حيث تواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة لانهاء ترتيبات سفر البعثة من مطار القاهرة.

وتقام منافسات ألعاب القوى في مدينة وهران بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة .

ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو الجاري للمشاركة في المنافسات.