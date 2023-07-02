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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بعثة ألعاب القوى تصل الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية

بعثة مصر
بعثة مصر

وصل إلى الجزائر بعثة منتخب مصر لألعاب القوى للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري.
وتتوجه البعثة من مطار الجزائر إلى مدينة وهران مباشرة.

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كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر الاستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية وتواجد البعثة الإدارية في مطار القاهرة لإستقبال اللاعبين وانهاء الاجراءات والذي يضم خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني 
وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.
وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.
ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كافة تفاصيل البعثة التي تم تجهيزها في وقت قياسي والتواصل مع الأستاذ محمد عبدالمقصود للاطمئنان على كافة الترتيبات وحل صعوبات تسجيل البعثة بعد التواصل مع اللجنة المنظمة لتذليل كافة العقبات للبعثة المصرية.
وكانت بعثة ألعاب القوى غادرت القاهرة صباح اليوم بعد تواجد مسؤلو اللجنة الأولمبية لانهاء اجراءات سفر البعثة حيث تواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة لانهاء ترتيبات سفر البعثة من مطار القاهرة.
وتقام منافسات ألعاب القوى في مدينة وهران بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة .
ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو الجاري للمشاركة في المنافسات.

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