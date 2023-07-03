أهم 7 نصائح غذائية لمرضى السكرى أثناء الحمل

أكد الأطباء أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في إدارة سكري الحمل، لذا أوصوا بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن وصحي للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

نصائح غذائية لمرضى السكري أثناء الحمل

ووفقًا لما ذكرته مجلة الصحة الأسرية والإنجابية، فإن العلاج الرئيسي لسكري الحمل هو التحكم في النظام الغذائي، والعقبة الرئيسية أمام تقديم المشورة والمعاملة للمريض أثناء الحمل هي زيادة الوزن والسمنة، وفيما يلي أبرز النصائح الغذائية التي يوصي الأطباء مرضى السكرى بإتباعها أثناء الحمل..

نصائح غذائية لمرضى السكري أثناء الحمل

1- تضمين الخضراوات غير النشوية في النظام الغذائي

تضمين أربع حصص من الخضار غير النشوية الخضراء والصفراء في نظامك الغذائي اليومي، وتشمل هذه السبانخ والفلفل والخس والبروكلي والجزر والفاصوليا والخضروات غير النشوية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالمغذيات ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتحكم في مستويات السكر في الدم.

2- تناول الفواكه الطازجة

استهلاك 2-4 حصص من الفاكهة الموسمية يوميًا، مثل الموز والتفاح والبرتقال والكيوي، ولكن من المهم تجنب عصائر الفاكهة لأنها تفتقر إلى الألياف ويمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، لذا اختر الفواكه الكاملة بدلاً من ذلك.

3- الإمتناع عن تناول الدقيق المكرر والسكر

يجب تجنب الدقيق المكرر والسكر، لأنهما يحتويان على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا، مما يعني أنهما يسببان ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، بدلاً من ذلك، ركز على الكربوهيدرات المعقدة مثل القمح والدخن والبقول والأرز البني والشوفان والبازلاء، توفر طاقة مستدامة وخيارات صحية.

نصائح غذائية لمرضى السكري أثناء الحمل

4- الاعتدال في تناول منتجات الألبان

يجب تناول منتجات الألبان، مثل اللبن الرائب والجبن باعتدال، ويجب عليك اختيار أنواع قليلة الدسم أو منزوعة الدسم لتقليل تناول الدهون المشبعة، توفر منتجات الألبان الكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ولكن التحكم في حصتها أمر مهم.

5- تناول كمية كافية من البروتين

تناول 50-75 جرامًا من البروتين يوميًا ، ومن الممكن أن تحصل عليهم من الفول والبيض والدجاج والأسماك (الجبن القريش)، ويساعد البروتين على استقرار مستويات السكر في الدم ويدعم نمو الطفل وتطوره.

6- تناول الدهون الصحية

ضرورة دمج الدهون الصحية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد مفيدة لنمو الطفل، ومن أهم مصادر الحصول عليها الجوز واللوز والفول السوداني وبذور الكتان وبذور اليقطين والزيوت ، مثل زيت الفول السوداني وزيت السمسم وزيت الزيتون. ومع ذلك ، عليك تجنب تناول الدهون المتحولة والدهون المشبعة.

7- ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة بانتظام أمر بالغ الأهمية في إدارة سكري الحمل، لأن ممارسة النشاط البدني تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتعزز الصحة العامة أثناء الحمل.