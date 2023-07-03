مستشفى جنين تحذر من مأساه طبية بسبب عدوان الاحتلال (فيديو)

قال الدكتور مصطفى حمارشة، المدير الطبي لمستشفى جنين الحكومي، إن الإصابات تتوالى كل ساعة إلى المستشفيات بشكل دوري، ومازالت الاشتباكات تحدث بين جيش الاحتلال والمقاومة، لافتًا إلى أن الإصابات الخطيرة من الصعب نقلها إلى مستشفيات بعيدة إذ أنها تحتاج لعلاج سريع، وليس بالسهولة نقل المصابين من منطقة إلى أخرى في ضوء ظهور الاشتباكات.

وأضاف "حمارشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الإنثين إن العدوان الإسرائيلي على جنين بدأ في الثانية بعد منتصف الليل ومتواصل إلى الآن، باستعمال الطائرات والمدرعات العسكرية، ونتيجة الهجمات من جيش الاحتلال استشهاد 8 مواطنين وحوالي 70 إصابة، وصل إلى المستشفى 5 شهداء و60 إصابة، من ضمنها 10 إصابات خطيرة.

وتابع، المدير الطبي للمستشفى، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم حصار على مخيم جنين، ويمنع الأطقم الطبية والإسعافات من الوصول للمخيم لإنقاذ المصابين، مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة وشهداء خلال الساعات الماضية.

قناصون إسرائيليون يطلقون النيران على أهداف معينة من المواطنين

وأشار إلى أنه يوجد قناصين إسرائيليين على بعض العمارات، وكانوا يطلقون النيران على أهداف معينة من المواطنين فضلا عن هجوم الطائرات والقذف الجوي على المخيم، موضحا أن المستشفيات الحكومية ليست كبيرة، ولكن كان هناك استعدادات لهذا الاقتحام، ولكن إذا استمر الاقتحام لفترة طويلة سيكون هناك قلة في المستلزمات الطبية، وسيكون هناك مأساة طبية في جنين.

وأوضح، أن جيوش الاحتلال لا تفرق بين السيارات المدنية أو سيارات الإسعاف ويرفض وصول أي إسعافات أو فك الحصار عن مخيم جنين.

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، كافة قادة الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ من أجل مناقشة الأوضاع في جنين، ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقال عباس، خلال ترأسه اجتماع للقيادة الفلسطينية، لبحث العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إنه «يجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الاحتلال».

وأضاف: «وجّهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهالي مخيم جنين»