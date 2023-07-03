الإمارات تدعو لتضافر الجهود الدولية بعد الهجوم الإسرائيلي على جنين

استنكرت دولة "الإمارات" بشدة الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط وفيات وجرحى.

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ووفقًا لما ذكرته "وكالات الأنباء الإماراتية"، مساء اليوم الاثنين، شددت الخارجية الإماراتية في بيان على ضرورة الوقف الفوري للحملات المُتكررة والمُتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحثت السُلطات الإسرائيلية على عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتُؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العُنف، وإلى الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما شددت على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للمُمارسات غير الشرعية التي تُهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 5 أشخاص:

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلي في مخيم جنين إلى 5، وإصابة 27 آخرين 7 منهم بحالة خطرة.

وقالت الوزارة إن "الشهداء هم :سميح فراس أبو الوفا (رصاصة في الصدر)- جنين، حسام محمد أبو ذيبة (رصاصة في الصدر)- جنين، أوس الحنون (رصاصة في الصدر)- جنين، نور الدين حسام مرشود (رصاصة في الرأس)- جنين، محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس)- البيرة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن "5 شهداء سقطوا في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة الشهداء مُنذ بداية العام الحالي إلى 185 شهيدًا".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين، في وقت شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن مؤسسة الدفاع مُستعدة لكل سيناريو.

من جهة أخرى، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، بإصابة جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "المنزل والحديقة".