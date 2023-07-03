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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

نتنياهو يستفز الفلسطينيين في أعقاب العدوان على جنين

نتنياهو
نتنياهو

بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة وكبيرة في الضفة الغربية هدفها اجتثاث الإرهاب، هكذا صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو".

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ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام عبرية"، مساء اليوم الاثنين، قال نتنياهو إن "جنين تحولت إلى أكبر ملاذ للإرهاب"، مُشيرًا إلى أن "القوات الإسرائيلية تقوم بتصفية المُخربين واعتقال المطلوبين وتدمير معامل المُتفجرات".

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وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي "شن الليلة عملية واسعة ضد أهداف إرهابية في جنين"، مُشيرًا إلى أن الجيش "دخل إلى أعشاش المُسلحين واعتقل مطلوبين ودمر مقرات واستولى على العديد من الأسلحة".

وأوضح أن "الجيش يقوم بعمله في واحدة من أكثر الأماكن كثافة على وجه الأرض، بأقل قدر من الضرر للمدنيين حتى هذه اللحظة ولا يُؤذون أولئك غير المُتورطين، مُبينًا أن توجيهه ينص على أمن القوات وتجنب إيذاء الأبرياء قدر الإمكان".

ونتنياهو الذي وصف العملية بأنها تغيير في المعادلة ضد الإرهاب، قال: "لقد فعلناها قبل عامين ونصف في عملية "حرس الحائط" ضد حماس.. لقد فعلنا ذلك قبل أسابيع قليلة في عملية "الحماية والسهم" التي قضينا فيها على كبار الجهاديين، ونقوم بذلك اليوم في جنين".

وذكر أن "هذا الردع يزيد قدرة إسرائيل على الحماية من الهجمات الإرهابية الإضافية وتغيير المُعادلة في المنطقة".

وأردف نتنياهو قائلاً: "رسالتنا أنه لا يُوجد مكان مُحصن للإرهابيين لا في غزة ولا في الضفة الغربية".

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من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا يُمكن أن تسمح للولايات المتحدة بنقل نظام القبة الحديدية إلى كييف، لأنها تخشى أن تقع في أيدي إيران.

وصرح نتنياهو في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "إذا وقع هذا النظام في أيدي إيران، فسيظل ملايين الإسرائيليين بلا حماية وفي خطر".

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