بيان عاجل من تركيا والإمارات حول العدوان الإسرائيلي على جنين

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية كبرى ضد مدينة ومخيم جنين في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة العشرات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

تركيا تدين الهجوم الاسرائيلي على جنين

من جانبها أدانت تركيا، بشدة العملية العسكرية التي قامت بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على جنين ونشعر بقلق عميق من أن التوتر الحالي في المنطقة قد يؤدي لدوامة جديدة من العنف".

الإمارات تدين هجوم القوات الاسرائيلية على مخيم جنين

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وإعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.