عاجل
القمر العملاق يزين سماء السعودية الليلة بيان عاجل من تركيا والإمارات حول العدوان الإسرائيلي على جنين طارق تهامي يحذر من سيطرة الإخوان على المراكز الإسلامية بالخارج .. فيديو الصين تُصدر بيانًا عاجلاً حول التصريحات الأمريكية بغزو تايوان النائب طارق تهامي يفضح الإخوان .. يمتلكون قنابل وصواريخ مضادة للطائرات
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بيان عاجل من تركيا والإمارات حول العدوان الإسرائيلي على جنين

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على مدينة جنين

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية كبرى ضد مدينة ومخيم جنين في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة العشرات.

اقرأ أيضا.. الفلسطينيون يشيعون شهيدًا ارتقى برصاصة في الرأس خلال مُظاهرة برام الله

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

txt

اعتداء صارخ وتشعل الكراهية بين الشعوب.. فلسطين تدين حرق المصحف بالسويد

txt

فلسطين تدين تباهي بن جفير بقتل العشرات من الفلسطينيين

تركيا تدين الهجوم الاسرائيلي على جنين

من جانبها أدانت تركيا، بشدة العملية العسكرية التي قامت بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على جنين ونشعر بقلق عميق من أن التوتر الحالي في المنطقة قد يؤدي لدوامة جديدة من العنف".

الإمارات تدين هجوم القوات الاسرائيلية على مخيم جنين

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وإعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

مواد متعلقة

بيان عاجل من السعودية حول التطورات في فلسطين

مصر تطالب بوقف اعتداءات إسرائيل على قرى فلسطين وتحذر من مخاطر التصعيد

جنود الاحتلال الإسرائيلي يوجهون الشتائم لجيشهم ويدعمون فلسطين.. انقلب السحر على الساحر

فلسطين تُدين اعتزام الاحتلال تعميق الاستيطان وتعلن مقاطعتها اجتماعًا ثنائيًا مع إسرائيل

فلسطين تعزي أوغندا في ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة

بيان شديد اللهجة للإمام أحمد الطيب أمام مجلس الأمن بشأن فلسطين
الجريدة الورقية