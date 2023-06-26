فلسطين تدين تباهي بن جفير بقتل العشرات من الفلسطينيين

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بن جفير، وتباهيه بقتل العشرات من الفلسطينيين وتهديده بقتل أعداد أكبر لإشباع رغبته الدموية، وتحقيق رغبة المستوطنين.

وقال المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، إن تصريحات بن جفير استخفاف بالمجتمع الدولي وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، واحتقار للمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والدول التي وقعت على هذا الإعلان والميثاق بمواقف حقيقية لمواجهة حكومة الاحتلال قبل فوات الأوان وخروجها عن السيطرة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى دوامة من العنف والقتل ستطال الجميع.

كما طالب المجلس بإدراج بن جفير على قوائم مجرمي الحرب الذين يجب ملاحقتهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا عقابهم.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي تواصل التضييق على دخول المصلين للمسجد.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال الاسرائيلى عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل بالأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود وقف التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق التهدئة خطوةً نحو إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي السبت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وأكد الصفدي والمسؤولة الأمريكية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن الصفدي، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه. فيما أكدت ليف أهمية الدور الرئيس للأردن في جهود حل الأزمات الإقليمية.

وبحث الصفدي والمسؤولة الأمريكية عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وعبء اللجوء السوري.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف جميع الإجراءات اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، وعلى ضرورة تنفيذ التزامات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.