بيلنجهام يكشف عن أسرار انتقاله لـ ريال مدريد

أكد النجم الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلنجهام أن هدفه في الانضمام لريال مدريد الإسباني التواجد ضمن نادي عريق ينافس على الألقاب.

وقال في تصريحات صحفية ،أريد أن أحاول مساعدة الفريق والنادي على مواصلة تحقيق الإنجازات حيث يضع النجم الإنجليزي الشاب نصب عينيه على التواجد بجانب أساطير نادي الريال ، بعدما حقق حلمه بالانتقال للفريق الملكي.

وانتقل بيلنجهام لريال مدريد هذا الصيف في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) ليرحل عن فريق بوروسيا دورتموند الألماني ويبدأ مشواره الجديد في قلعة سانتياجو برنابيو.

أضاف بيلنجهام: الآن هي فرصتي لأكون جزءًا من هذا التاريخ، أدرك أن هذا النادي يريد الفوز بالألقاب وهو ما أريده أيضا، لذا آمل أن نحقق ذلك، موضحًا أن الانضمام إلى ريال مدريد في مثل هذه السن المبكرة سيكون أمرا شاقا، لكن رحلة بيلنجهام جعلته في وضع جيد.

وقال بيلنجهام: كانت لدي تجربة مختلفة تماما عن معظم النجوم الشباب، وخاصة اللاعبين الإنجليز.

وأكمل: رحلتي أخذتني للانتقال بين ثلاث دول مختلفة، دون أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فالأمر مختلف تماما.

واستطرد: أتذكر دائما عندما أكون بعيدًا عن المنتخب الوطني وأرى رحلات اللاعبين الآخرين، لكن هذا شيء أفتخر به حقا، والمخاطر التي تحملتها ربما تستمر لفترة طويلة، أنا فقط أحاول أن آخذ كل شيء في خطوتي حقا.